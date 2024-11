Associação atende mais de 100 pessoas com TEA regularmente e faz vaquinha para ter espaço próprio

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) abriu recentemente uma campanha online, chamada “Cada Real Conta”, para que consigam comprar um espaço visando expandir sua atuação, podendo atender de maneira efetiva o público, assim como aumentar a quantidade de atendimentos feitos.

Sendo fundada em 2011, apenas no ano de 2023 conseguiram alugar um espaço físico para realizar os atendimentos, que atualmente somam 120 famílias atendidas de maneira regular pela AFAC.

Ao todo os atendimentos são realizados os seguintes: 65 crianças e adolescentes com psicóloga; 65 crianças e adolescente com atividade de coordenação motora; 65 crianças e adolescente com atividade de natação individualizada; 20 crianças e adolescente com a psicopedagoga clínica através de pagamentos com valor social; 30 crianças e adolescente com a fonoaudióloga através de pagamentos com valor social; 10 mães atípicas no projeto “cuidar de quem cuida”, hidroginástica; e orientações legais mensais com advogado voluntário ao projeto.

A fundadora do projeto, Heloneida da Gama, falou sobre a importância dos serviços prestados, que serão potencializados através da vaquinha.

“Para que possamos continuar exercendo o papel de fundamental importância para sociedade, as ONGs atuam para suprir as ausências do poder público em várias áreas e setores. Um trabalho que ajuda diretamente na qualidade de vida de pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, proporcionando nova realidade e perspectiva de futuro, sendo assim, é necessário um ambiente acolhedor para receber as famílias de TEA e os autistas; em que possamos desenvolver as atividades”, disse.

Ela explica ainda que em 2023 tiveram ajuda de uma emenda parlamentar, que custeou o aluguel, energia elétrica, duas psicólogas, dois educadores físicos, além de ceder duas salas do espaço para voluntários. Móveis e materiais para a estrutura do espaço também foram adquiridos.

Entretanto, Gama diz que não sabe até quando irão receber este apoio, que pode pode não se renovar para os próximos anos, sendo assim, um espaço próprio para o funcionamento da AFAC se faz necessário.

“Hoje atendemos na rua Epitácio Pessoa, 365, pagamos aluguel com a emenda e quando não tiver o suficiente? Como será ? Como vamos ajudar essas famílias que não conseguem acesso às terapias no SUS? Quem ama a vida e ajuda o próximo, será amado e protegido por Deus onde quer que esteja”, encerra ela, incentivando que as pessoas doem.

Para os que ficaram interessados em contribuir com a AFAC, basta acessar o link: http://vaquinha.com.br/2852031