Carroceria de caminhão quebra e motorista é esmagado na cabine; veja

Um caminhoneiro, de 35 anos, ficou preso às ferragens da cabine de um caminhão, após a carroceria se soltar e esmagar a parte da frente do próprio veículo. O motorista foi socorrido com vida e levado ao hospital.

O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (18/11), por volta das 14h30, na Estrada do Guairacá, em Guarapuava, no Paraná. O chassi do caminhão, que estava sem carga, quebrou, e a carroceira “engoliu” a cabine do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o motorista das ferragens. O homem teve ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade médica.