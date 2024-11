Chuvas de meteoros podem ser vistas no céu do Brasil neste domingo, dizem institutos de astronomia

O fenômeno conhecido por chuva de meteoros Leonidas atinge o pico neste domingo (17) e poderá ser visto de todo o Brasil em locais com condições favoráveis à observação, divulgaram institutos de astronomia no país. O momento de maior atividade pode chegar a uma taxa de 15 a 20 meteoros por hora. A chuva recebe o nome de Leonidas pois seu radiante – o ponto no céu do qual os meteoros parecem se originar – fica localizado na constelação de Leão.

A chuva é resultado do movimento do cometa Tempel-Tuttle, o corpo-pai das Leonidas, que cruza a órbita da Terra anualmente, criando uma chuva vaporizante de detritos na atmosfera, no mês de novembro.

O cometa leva 33 anos para completar uma órbita ao redor do Sol e, conforme vai passando, ele deixa uma nuvem de detritos, que eventualmente atingem a atmosfera da Terra, conforme o movimento de rotação do nosso planeta no sistema solar.

Normalmente, esses fenômenos não exigem nenhum equipamento como telescópio ou binóculo para serem observados, mas as chuvas de meteoros precisam ser vistas em locais muito escuros, longe das luzes da cidade e com o horizonte livre. Até mesmo a luz da Lua cheia pode atrapalhar a visualização.

Dicas para observar melhor uma chuva de meteoros:

Segundo o portal Time And Date, tudo que você precisa é de um céu claro, sem nuvens e bastante paciência. Além, é claro, de saber se está olhando para o local certo no céu — o mapa interativo do site pode ajudar com isso.

Encontre um local de observação isolado, longe das luzes da cidade. Uma vez no local, seus olhos podem levar de 15 a 20 minutos para se acostumar com o escuro.

Leve um cobertor se fizer frio no local ou uma cadeira confortável com você, pois observar meteoros envolve tempo de espera.

Depois de encontrar seu local de observação, se deite no chão e olhe para o céu. Um mapa interativo deve ajudar a encontrar a direção do radiante. Quanto mais alto o radiante estiver acima da linha do horizonte, mais meteoros você provavelmente verá.

As chuvas de meteoros costumam ter origem no ponto onde se encontra o radiante, mas eles podem ser vistos em qualquer lugar do céu.