Com franjas de pedrarias, Juh Vellegas aposta em vestido de quase R$ 5 mil para evento no Acre

Na noite desta sexta-feira (22), a influenciadora acreana Juh Vellegas, de 30 anos, brilhou no aniversário de Iasmyne Sampaio, também influenciadora, durante uma celebração sofisticada em Rio Branco, Acre.

Juh apostou em um vestido preto da grife PatBO, avaliado em R$ 4.950, que unia elegância e ousadia. A peça encantou com suas franjas de pedrarias, recortes estratégicos e detalhes em tule transparente, que trouxeram um toque de sensualidade ao look. Confeccionado em malha, o vestido também apresentava bordados delicados, alças cruzadas, pregas que adicionavam movimento e um zíper invisível no fechamento traseiro.

No evento, Juh esteve acompanhada de seu namorado, o pecuarista Dilermano Novaes, que discreto, manteve-se ao lado da influenciadora enquanto ela roubava os holofotes.

Para completar, a influenciadora escolheu scarpins pretos de salto alto, mantendo a sofisticação. O visual foi finalizado com cabelos soltos e uma maquiagem marcante, com olhos esfumados em tons escuros que reforçaram a dramaticidade da produção.

A presença de Juh Vellegas no evento reafirmou sua reputação como ícone fashion no cenário acreano, deixando os convidados impressionados com sua escolha impecável.

Veja a produção de Juh Vellegas:

Vídeo: Da’lu