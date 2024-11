COREN-AC e COFEN discutem Piso Salarial e Jornada de Trabalho para fortalecer a Enfermagem no Acre

O Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, foi palco de uma importante audiência pública realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN-AC). O evento reuniu profissionais da área para debater temas cruciais, como o Piso Salarial e os impactos da Jornada de Trabalho na Enfermagem Acreana.

A iniciativa reflete o compromisso do COREN-AC e do COFEN em fortalecer a categoria e criar um espaço de diálogo com os profissionais da região. Para o presidente do COREN-AC, Adailton Cruz, o encontro foi de grande relevância para a classe.

“Foi um evento extremamente gratificante. Com o apoio do COFEN, do COREN-AC, sindicatos e dos próprios profissionais, conseguimos abordar questões locais relacionadas ao Piso Salarial e aos impactos das Jornadas de Trabalho. Quero externar minha gratidão a todos os envolvidos. Foi uma honra ouvir cada um de vocês e compartilhar nosso trabalho e compromisso com a categoria”, destacou o presidente.

A audiência teve como principal objetivo aproximar ainda mais o COFEN e o COREN-AC dos profissionais do interior do estado, promovendo discussões que refletem os desafios vividos diariamente pela Enfermagem. Além disso, foi um momento de troca de conhecimentos e propostas para a valorização da categoria.

O COREN-AC reafirma seu compromisso na luta pelo fortalecimento da Enfermagem Acreana, reconhecendo o trabalho essencial que esses profissionais desempenham na sociedade. Eventos como este evidenciam o empenho do Conselho em promover melhorias e dar voz aos profissionais de Enfermagem em todo o estado.