Fisiculturista acreano conquista título máximo em Cochabamba e se prepara para o Sul-Americano

No sábado (16), o fisiculturista Weverson Oliveira, de 28 anos, natural de Epitaciolândia (AC) e atualmente competindo por Cobija, Bolívia, foi o grande nome do Campeonato de Fisiculturismo da WFF em Cochabamba.

Competindo na categoria até 80 kg, Weverson alcançou o topo ao vencer o título Overall, que coroa o melhor atleta entre todas as categorias.

Dedicado ao esporte há três anos, Weverson demonstrou que a disciplina e o trabalho duro podem levar longe. Ele se destacou em meio a uma competição acirrada, que reuniu atletas de alto nível, consolidando sua posição como um dos grandes nomes do fisiculturismo na região.

Agora, o jovem se prepara para um novo desafio: o Campeonato Sul-Americano, que será realizado no Chile no próximo ano. Ele enfrentará adversários de todo o continente e está focado em mais uma vez se destacar no palco internacional.

Apesar do sucesso, o caminho até aqui não foi fácil. Weverson enfrentou dificuldades financeiras, principalmente pela falta de apoio em sua cidade natal. Contudo, encontrou suporte em Cobija, onde recebeu os incentivos necessários para continuar competindo e alcançar resultados expressivos.

A trajetória do fisiculturista é marcada pela determinação e superação, inspirando outros jovens a persistirem em seus sonhos, mesmo diante das adversidades.