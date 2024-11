Furioso, homem ataca pessoas e carros com machado em briga de trânsito

Uma briga de trânsito no Contorno Norte (PR-418), em Almirante Tamandaré (PR) terminou com ao menos dois carros parcialmente destruídos a machadadas. Vídeos feitos por testemunhas mostram quando um homem utiliza o machado para cometer a violência e atacar pessoas.

Primeiro, dois homens discutem, mas logo uma briga mais séria começa. Um dos homens está aparentemente com uma barra de ferro, enquanto o outro tem um machado. O trânsito fica parado e alguns curiosos acompanham o desenrolar da confusão. Uma mulher tenta separar a briga contendo o que estava com a barra de ferro, em vão.

No meio da confusão, o motorista de uma van deixa o local. O homem que estava com a barra de ferro então corre e o do machado atinge duas vezes o parabrisa de um Ford Fiesta. Depois, ele corre novamente atrás do outro envolvido na briga, que atravessa o acostamento e segue para o mato.