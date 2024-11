Grávida, Lexa já explicou por que não teve filhos com MC Guimê

Lexa compartilhou com os seguidores que está grávida do primeiro filho. A criança é fruto do relacionamento entre a artista e Ricardo Vianna, de quem ela está noiva. Antes do relacionamento com o ator, a funkeira esteve por oito anos em um relacionamento com MC Guimê, e já havia revelado a vontade de ser mãe, porém, não concretizou esse sonho com o ex-marido.

Cerca de um mês antes de anunciar a separação de MC Guimê, em agosto do ano passado, a cantora explicou os motivos de nunca ter tido filhos com o ex-marido e justificou que os dois estavam muito focados nas respectivas carreiras.

“Tenho muita vontade de ser mãe, mas eu tenho muitos projetos fora do Brasil… Meu trabalho consumiu esse lado de mãe na minha cabeça”, disse ela em entrevista ao Pod Delas à época.