Ifac abre vagas para bolsas de intercambio nos Estados Unidos; saiba quem pode e como participar

A Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais do Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou documento com abertura das inscrições para a seleção de estudantes dos cursos superiores para intercâmbio nos Estados Unidos. O período é de um ano e conta com apenas três vagas. Para concorrer a uma delas basta fazer a inscrição até o dia 8 de dezembro.

As vagas de intercâmbio fazem parte do programa Community College Initiative (CCI), que recebe verba do Congresso Americano e é gerenciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, sendo apoiado pela Embaixada Americana no Brasil.

Os selecionados receberão uma bolsa de estudos que inclui taxas escolares, alojamento, alimentação e auxílio mensal para potenciais despesas adicionais, assim como as passagens de ida e volta, seguro-saúde e curso intensivo de inglês, com intuito de auxiliar na adaptação.

Os selecionados deverão partir de solo brasileiro em junho de 2025, retornando em maio de 2026.

Os requisitos são os seguintes: ter 18 anos completos até junho de 2025; ter completado entre 25% e 75% da carga horária total do curso ao qual está matriculado e cursando no Ifac; Ter coeficiente de rendimento mínimo de 70%, assim como frequência mínima estabelecida pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC); não ter pendências disciplinares; e não ter experiência prévia com os Estados Unidos, nem ter participado de outro programa de mobilidade internacional do Ifac.

As inscrições serão feitas de maneira online, por onde será realizado o envio dos documentos requeridos, sendo eles: documento oficial com foto, histórico escolar e os formulários “Student Application” e “Participant Medical History and Examination”, que podem ser obtidos através do edital.

Os candidatos selecionados pelo Ifac serão levados à embaixada dos Estados Unidos, que irá realizar a escolha definitiva.

