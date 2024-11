Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos que podem chegar a 60km/h; veja aviso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo nesta quarta-feira (13) para o estado do Acre. O aviso significa que podem ser esperadas chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h.

De acordo com a plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, os níveis de umidade relativa do ar ficaram entre 70% e 95%, podendo gerar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante o período da tarde.

As temperaturas devem variar entre os 25ºC e 33ºC, além disso a sensação térmica na capital acreana pode chegar próximo aos 22ºC