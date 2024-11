José e Luna: tutor e cadela se apresentam nos sinais e já viajaram sete países juntos

O venezuelano José percorre as ruas e os sinais de Rio Branco com sua cadela Luna, realizando apresentações em vias públicas. As cenas têm atraído a atenção das pessoas. Luna, treinada por ele, exibe habilidades de adestramento que chama a atenção das pessoas que os veem pelas ruas.

Os shows dados pela dupla, que já passou por sete países, servem como fonte de sustento para José e sua cadela Luna por cada um dos países que já passaram até o momento.

Além do aspecto financeiro, José considera o trabalho uma forma de interação social e sensibilização. Ele utiliza as apresentações para conscientizar sobre a importância de cuidar de animais abandonados, destacando o potencial de cães que vivem nas ruas.

José acredita que as exibições de Luna podem incentivar a adoção e o cuidado com animais de rua, promovendo maior responsabilidade e empatia por parte da população.

