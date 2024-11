Jovem Eduarda Cristiny, desaparecida em Curitiba, retorna para casa

Após dias de angústia e incerteza, a jovem Eduarda Cristiny Carneiro, de 28 anos, voltou para casa. Eduarda estava desaparecida desde o dia 1º de novembro, quando foi vista pela última vez no bairro Tatuquara, em Curitiba. A família confirmou à RICtv na noite deste sábado (23) que ela já está em casa e passa bem.

Eduarda havia desaparecido após entregar o filho para sua mãe no início do mês, informando que sairia para um trabalho, mas não retornou. Durante todo o período de seu desaparecimento, a família manteve uma intensa busca, além de contar com a ajuda das redes sociais e da mídia para encontrar a jovem.

Na sexta-feira (22), Eduarda enviou uma mensagem para sua mãe, informando que estava bem e que retornaria em breve. Pouco depois, o reencontro aconteceu, trazendo alívio e encerrando os dias de tensão que a família e amigos enfrentavam. A família não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento e do reencontro, mas agradeceu à população e aos meios de comunicação pela divulgação do caso.