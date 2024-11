Lady Gaga entra para o elenco da 2ª temporada de Wandinha, diz site

Após estrear Coringa: Delírio a Dois, Lady Gaga parece já ter um novo projeto audiovisual. De acordo com a Entertainment Weekly, a cantora vai integrar o elenco da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix protagonizada por Jenna Ortega.

O site diz que, segundo uma fonte, ainda não se sabe qual será o papel de Lady Gaga na série, mas ela já estaria participante de gravações na Europa.

Lady Gaga e a Netflix não comentaram sobre a matéria da EW.

Além do retorno de Jenna Ortega no papel principal, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo também seguem no elenco da segunda temporada.

Steve Buscemi (O Grande Lebowski, Boardwalk Empire), Billie Piper (A Grande Entrevista, O Dilema de Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, O Senhor do Caos), Owen Painter (As Pequenas Coisas da Vida, The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue) são novas adições à produção.

A segunda temporada de Wandinha ainda não tem data de estreia.