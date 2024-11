MDB presta homenagem a Flaviano Melo com balões em frente à sede do partido; FOTOS

Em um momento de forte emoção, membros do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) prestaram uma homenagem ao ex-governador Flaviano Melo em frente à sede estadual do partido, em Rio Branco, na tarde deste sábado (23).

Durante a parada do caixão em frente ao partido, balões brancos e azuis foram soltos pelos correligionários, simbolizando despedida e gratidão pela liderança de Flaviano, que presidiu a sigla por anos.

O corpo do ex-governador chegou ao local em um caminhão do Corpo de Bombeiros, que liderou o cortejo iniciado no Palácio Rio Branco.

VEJA FOTOS E VÍDEO: