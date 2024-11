Mesmo com chuvas, Rio Acre volta a ficar abaixo dos 2 metros na capital, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Rio Branco registrou 03,02mm de chuvas em 24 horas, mas isso não foi o suficiente para manter o nível do Rio Acre na capital. O manancial amanheceu esta segunda-feira (11) com 01,97 metros.

Com previsão de chuvas para a semana, a tendência é que o Rio Acre volte a subir nos próximos dias. Com a oscilação, o nível do manancial diminuiu 3 centímetros em 24 horas.

Previsão do tempo

A semana será com muita chuva, principalmente, a partir de quarta-feira, no Acre e nas áreas vizinhas. É o que diz o meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Nesta segunda-feira (11), o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, vai predominar no Acre.