Motociclista é encontrado desacordado na BR-317 e PRF investiga acidente

Um motociclista de 27 anos, identificado pelas iniciais R. A. de S., foi encontrado desacordado na tarde deste domingo (3), no quilômetro 7 da BR-317, entre Epitaciolândia e Xapuri, no interior do Acre Acre.

Segundo informações preliminares, o motociclista havia participado de uma confraternização familiar em uma propriedade próxima, no Ramal da Piçarreira, e foi visto saindo do local de moto pouco antes do acidente.

Ele conduzia uma moto modelo Honda Bros, e foi encontrado caído no asfalto com escoriações, trauma facial e possível fratura no tornozelo direito. O veículo da vítima estava às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para realizar o resgate. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasileia, onde exames iniciais descartaram lesões graves na cabeça. A equipe médica relatou ainda que havia sinais de embriaguez no paciente.

O homem permanecerá em observação no hospital e, caso não apresente complicações, poderá ser liberado nos próximos dias. A Polícia Rodoviária Federal segue investigando as circunstâncias do acidente.