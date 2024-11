Motos batem de frente e motociclista fica gravemente ferido em Rio Branco

Os motociclistas Ronildo Silva Carneiro e Henrique Maciel de Oliveira, 30 anos, ficaram feridos após as motos que eles pilotavam baterem de frente na tarde deste domingo (10), na Estrada do São Francisco, no bairro São Sebastião, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Ronildo estava em uma motocicleta saindo da Rua do Divisor e tentou entrar na Estrada do São Francisco no sentido bairro-centro, quando, de forma inesperada, não conseguiu fazer a curva e bateu de frente com outra moto, modelo Titan de cor vermelha e placa NAG-0A46, que era conduzida por Henrique.

No impacto, Henrique teve escoriações pelo corpo e uma clavícula quebrada. Já Ronildo sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza grave, além de várias escoriações pelo corpo.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e o Samu. Duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas para atender as vítimas. Tanto Ronildo quanto Henrique foram estabilizados e protocolados e, em seguida, encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passarão por exames mais detalhados no setor de emergência. Ronildo está em estado grave, e Henrique está em estado estável.

Policiais militares foram até o local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motos foram removidas com auxílio de um guincho.