Rio Branco perdeu mais de 10% de cobertura vegetal em 20 anos

A capital do estado do Acre, Rio Branco, é a que mais perdeu área verde no país desde 2003, segundo levantamento realizado pelo MapBiomas, que foi divulgado no último dia 8 de novembro.

Com uma queda de 10,5% na cobertura vegetal da cidade, saindo de 43,3% do território no primeiro ano de análise para 32,8% em 2023.

Entretanto, nem todos os dados são negativos, já que mesmo com a redução, o Acre se mantém entre os estados com maior cobertura vegetal no perímetro urbano, junto de Amazonas, Distrito Federal, Maranhão e Pará.

Rio Branco por sua vez lidera a lista de maior cobertura vegetal urbana dentre as capitais.