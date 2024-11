Seis dicas para se masturbar e gozar muito no Dia dos Solteiros

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de solteiros ultrapassa o de casados no Brasil, totalizando 81 milhões. Motivos para comemorar não faltam: a fase pode trazer alguns dissabores, mas, em geral, vem acompanhada de muito autoconhecimento e liberdade sexual.

Além de desfrutar da própria companhia e relacionar-se com outras pessoas, sem compromisso, quem está nesse momento da vida pode ter mais autonomia para explorar o próprio corpo — com a prática de masturbação, por exemplo.

“Isso nos dá uma vantagem nas relações: a masturbação ajuda a compreender o que gostamos no sexo e a comunicar isso melhor para o outro”, comentou a psicóloga e sexóloga Enylda Motta, em entrevista anterior à coluna.

O autoprazer não deve ser visto como “falta de opção”, afinal, a ciência confirma que masturbar-se com a frequência adequada traz diversos benefícios para a saúde: fortalece o sistema imunológico, melhora o sono, promove bem-estar e, no caso das mulheres, até alivia as dores menstruais.

Pensando nisso, confira algumas dicas para aproveitar o Dia dos Solteiros sem precisar de nada além das próprias mãos e boa vontade:

Defina o local

Procure um local calmo e crie um ambiente sensual, com recursos que estimulem todos os seus sentidos. Coloque aquela playlist relaxante e escolha uma luz adequada. Pode ser no banho, no quarto ou em algum qualquer lugar onde você ficar o mais relaxada possível.

Escolha a posição perfeita

Inicie com uma posição simples, geralmente com as pernas ligeiramente afastadas e os pés apoiados na cama, na banheira ou no chão.

Lubrifique as mãos

Use e abuse dos lubrificantes. Passe nas duas mãos ou o objeto que for usar para a masturbação, fazendo o estímulo ficar na intensidade e força que lhe darão mais prazer.

Toque as zonas erógenas

Toque levemente as partes erógenas de seu corpo, como mamilos e interior da coxa, a fim de percorrer as regiões que mais lhe excitam. Vá, aos poucos, se aproximando das partes íntimas.

Alterne os estímulos

Depois de um tempo repetindo o mesmo movimento, a região pode perder um pouquinho de sensibilidade, dificultando o orgasmo.

Por isso, é importante mudar o estímulo, trocando a mão que estiver tocando seu órgão sexual, alternando entre ritmo, pressão e estímulo.

Orgasmo

Quando perceber que está quase gozando, evite mudar o tipo de movimento que está fazendo. Depois, é só descansar — ou começar tudo de novo, mudando o local ou tipo de sex toy, por exemplo.