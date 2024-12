Alerta: Fogos de artifício perto da rede elétrica podem gerar acidentes

Com a chegada das festas de fim de ano, além dos preparativos para a ceia e as reuniões com amigos e familiares, muitos aproveitam para celebrar com a tradicional queima de fogos de artifício. Diante disso, a Energisa faz um importante alerta sobre os cuidados necessários ao manusear fogos de artifício próximo à rede elétrica.

A proximidade dos fogos com a rede pode causar danos significativos, como interrupções no fornecimento de energia, curtos-circuitos e, em casos mais graves, colocar vidas em risco.

Para garantir uma festa segura, Claudinês Duarte, técnico de segurança da Energisa, destaca orientações essenciais:

Escolha locais seguros: Solte os fogos em áreas amplas e abertas, longe de redes elétricas, árvores e edificações.

Evite apontar os fogos para os cabos elétricos: Impactos contra a rede podem gerar curtos-circuitos, quedas de energia e até incêndios.

Não tente recuperar artefatos presos nos fios: Caso algum artefato fique preso na rede elétrica, nunca tente retirá-lo. Nessa situação, entre em contato imediatamente com a Energisa para evitar acidentes.

Esteja atento à Lei: Consulte a legislação local vigente sobre a queima de fogos de artifício.

Em situações de emergência, como contato de artefatos com cabos elétricos, queda de fios, choques ou incêndios, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Energisa pelo 0800 647 0120.