A apresentadora Ana Maria Braga, 75, se emocionou na manhã desta segunda-feira (9), durante a homenagem de 25 anos do programa Mais Você. Em certo momento, ela recebeu uma mensagem especial de Louro José, criada por inteligência artificial (IA).

“Imagina se a gente pudesse se comunicar com o meu paizão [Louro José], lá do céu?”, disse Louro Mané.

“Oi Ana Maria, sou eu! Você não está sonhando, não. Sou eu mesmo, o Louro José. Eu pedi uma carona nessa inteligência artificial nova que tem e vim te visitar. Tem um monte de coisa que eu queria dizer. Também, né? Fui embora de repente…”, disse Louro José no vídeo criado por IA.

“Mas já que a tecnologia me deu essa chance, vim aqui abrir meu coração. Tudo que eu vivi com você ficou guardado aqui dentro. Teve tanta risada, quanta bagunça, quanta aventura. E quanto perrengue também, né? Vamos combinar!”, continuou.

“O teu amor, me deixou forte. O teu exemplo, me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo!”, afirmou.

“Ana Maria, quer saber um segredo? Toda vez que você grita, ‘Acorda, menina!’, eu venho lá do céu dos papagaios e pouso aqui, bem pertinho. Obrigado por tudo. Não preciso nem desejar sucesso, né? Tem de monte. Mas eu sempre desejo muita luz no seu caminho. Te amo para sempre”, finalizou a inteligência artificial.

Em vídeo exibido para Ana Maria, além da voz do papagaio gerada por IA, passaram diversos momentos dos dois durante os 23 anos que trabalharam juntos.