Ao procurar por ex-esposa, homem é agredido a ripadas e golpes de terçado em Rio Branco

Paulo Mota de Araújo, de 35 anos, foi vítima de agressão física a golpes de ripa e terçado em via pública, na manhã desta quinta-feira (19), no Ramal São José, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos da própria vítima, ele e a ex-esposa construíram uma casa no Ramal São José, mas acabaram se separando. Ela teria dito que ele nunca mais deveria voltar à residência, sob ameaça de “levar uma surra semelhante à morte”.

Ainda de acordo com o relato, Paulo passou a noite bebendo e usando entorpecentes. Pela manhã, foi até a casa da ex-esposa, percebeu que ela não estava e decidiu esperar por algum tempo antes de ir embora.

Já em via pública, ele foi abordado por dois homens, ainda não identificados. Um deles estava armado com uma ripa, e o outro, com um terçado. Os agressores desferiram vários golpes contra Paulo, que sofreu suspeita de fratura no braço esquerdo, cortes na cabeça e ferimentos nas pernas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima conseguiu escapar e pediu ajuda a moradores da região, que acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, e uma ambulância básica realizou os primeiros atendimentos. Paulo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região para identificar os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).