Bocalom se casa em Igreja Católica no dia do aniversário de Rio Branco; SAIBA TUDO!

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que está noivo da advogada Kelen Nunes desde setembro deste ano, já tem data marcada para o casamento do casal. A cerimônia será realizada no dia 28 de dezembro, mesma data do aniversário de 142 anos da capital acreana.

O casório vai acontecer na paróquia Santa Inês, uma das mais tradicionais igrejas de Rio Branco, localizada no bairro Bosque, a partir das 16h. A informação foi confirmada pelo diretor de comunicação do prefeito, Ailton Oliveira ao ContilNet.

Bocalom assumiu o namoro no dia 31 de março de 2024, em um domingo de Páscoa. O anúncio foi revelado em suas redes sociais e ganhou o apoio de centenas de amigos e seguidores do prefeito.

Nascida em 16 de julho de 1979 em Rio Branco, Acre, Kelen é uma figura destacada no campo jurídico. O último relacionamento da acreana foi o procurador do município de Rio Branco, Dr. Jefferson Marinho, o fim do relacionamento aconteceu em 2019, a união durou vinte anos. Sem filhos, o casal se separou e seguiu rumos diferentes.

Graduada em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, em 2007, a acreana continuou sua busca por conhecimento com uma pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera – Uniderp, concluída em 2010.

Atualmente, Kelen desempenha suas habilidades na assessoria jurídica da Secretaria de Agropecuária desde março de 2021, demonstrando sua versatilidade e expertise em diferentes áreas do Direito.