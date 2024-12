Concurso Correios tem locais de prova alterados em alguns municípios; veja

As provas do concurso Correios serão aplicadas no próximo domingo, 15 de dezembro, e alguns locais de prova foram alterados!

De acordo com os comunicados divulgados pela banca IBFC na última quarta-feira (11/12), os locais de prova que sofreram alteração são os seguintes:

Boa Esperança – Minas Gerais Local anterior: EE Prof Silva Mesquita Novo local: EE Padre João Vieira da Fonseca



Porto Alegre – Rio Grande do Sul Local anterior: CE CEL Afonso Emilio Massot Novo local: EEEB Apeles Porto Alegre



Santa Maria da Vitória – Bahia Local anterior: E. M. José Teixeira de Oliveira (E.M. Parque de Exposição) Novo local: EM Péricles Laranjeira Barbosa Braga



Além disso, no Rio de Janeiro, dois endereços foram corrigidos, são eles:

CIEP Brizolão 201 Aarão Steinbruch – Duque de Caxias/RJ

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 1511 – Centro, Duque de Caxias/RJ

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto KM 10, Rua do lar Batista – Calaboca – Niterói/RJ

Os candidatos deverão consultar novamente o cartão de convocação de realização da prova pelo site do IBFC, na aba “Local de Prova” e seguir o endereço indicado no cartão de convocação.

As provas do concurso Correios serão aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024, no período da tarde, nos seguintes horários:

Horário de Abertura dos Portões: 12:00

Horário de Fechamento dos Portões: 12:45

Início Previsto da Prova: 13:00

De acordo com a estatística de inscritos divulgada pela banca, ao todo, 2.050.506 candidatos se inscreveram para concorrer às 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios!

Cargos e vagas do concurso Correios

Com dois editais publicados no início de outubro, o concurso Correios oferta, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas

As oportunidades para o cargo de Analista dos Correios são distribuídas entre as especialidades a seguir:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Confira o detalhamento das vagas de nível superior no edital!

Como serão as provas?

De acordo com os editais, os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargos de nível superior.

As provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio

Nível superior

Já a prova discursiva, para Analista dos Carreios, será composta de 1 (uma) Redação, cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, observando os critérios de correção a seguir:

As provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 15 de dezembro, no turno da tarde. Confira as orientações da banca!

Resumo do concurso Correios