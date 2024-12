Energisa Acre alcança a marca de mais de 83 mil clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica

Desde a chegada da Energisa no Acre, o número de famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica mais que dobrou, passou de 31 mil para 83 mil inscritas. Entre os 22 municípios do estado, cinco se destacam no ranking com maior número cadastrados.

Feijó ocupa a quinta posição, com 3.647 cadastros. Tarauacá vem em quarto lugar, somando 4.837. Em terceiro, está Sena Madureira, com 6.229 registros. A vice-liderança pertence a Cruzeiro do Sul, com 10.457 cadastros. Já o primeiro lugar é de Rio Branco, que alcança 31.428 cadastros.

O benefício concede descontos progressivos na tarifa a famílias de baixa renda: quanto menor for o consumo da residência, maior é o desconto. As unidades consumidoras têm uma redução de 65% nos primeiros 30 kWh consumidos no mês. De 31 a 100 kWh, o desconto passa a ser de 40%. E de 101 até 220 kWh, há 10% de desconto.

De acordo com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), têm direito ao desconto famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, famílias que possuem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), ou ainda, pessoas com doença dependentes de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica.

Também podem ser beneficiadas as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam aos requisitos, podendo receber um desconto de até 100% nos primeiros 50 kWh consumidos no mês.

Além da inclusão automática, a Energisa faz uma busca ativa entre os clientes em potencial para que possam receber os descontos. Mas vale ressaltar que o CadÚnico e o NIS devem ser renovados a cada dois anos.

“Para não perder o benefício, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado. Para fazer isso, é preciso ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e realizar as atualizações necessárias. Já nos casos em que a pessoa que se enquadra nos quesitos para receber o benefício não for a titular da conta de energia, ela deve procurar a Energisa por meio dos canais de atendimento e solicitar o cadastro de baixa renda. Lembrando que o cadastro da Tarifa Social só pode ser concedido a uma única unidade consumidora residencial”, explicou o Coordenador da Energisa Acre, Ezequiel da Silva Pinheiro”.

Passos para se cadastrar

1 – Tenha seu Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB) atualizado. Acesse o site meucadunico.cidadania.gov.br.

2 – Com posse do NIS ou NB, o cliente deve apresentar CPF ou carteira de identidade, além de informar o código da Unidade Consumidora a ser beneficiada e entrar em contato com a Energisa.

Canais de Atendimento

Se você tem dúvidas sobre a Tarifa Social, entre em contato com a Energisa pelos canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On;

Agência Digital: energisa.com.br

Call Center: 0800 647 7196.