Estes são os 6 tipos de câncer mais agressivos que existem; conheça os sintomas de cada um

Um estudo recente realizado pelo Global Cancer Observatory e pela Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC), ambas entidades associadas à Organização Mundial da Saúde (OMS), revelou os tipos de câncer mais agressivos, com altas taxas de mortalidade.

Entre os mais letais, destacam-se os cânceres de pâncreas, vesícula biliar, esôfago, fígado, pulmão e cérebro. Esses tipos de câncer apresentam um prognóstico desfavorável, especialmente devido à dificuldade no diagnóstico precoce e à evolução silenciosa das doenças.

A importância do diagnóstico precoce

Detectar o câncer logo no início é fundamental para o sucesso do tratamento. Quanto mais cedo a doença for identificada, maiores são as chances de uma intervenção eficaz. Especialistas recomendam que as pessoas fiquem atentas a qualquer mudança no corpo e busquem atendimento médico rapidamente. O estudo destaca que, frequentemente, os sintomas dos tipos de câncer mais perigosos podem não ser percebidos até que a doença esteja em estágio avançado.

Principais tipos de câncer e seus sintomas

1. Câncer de Pâncreas

O câncer de pâncreas é difícil de detectar e tem uma evolução rápida, com baixa taxa de sobrevivência. Os sintomas incluem: