Ex-modelo busca ajuda após ficar com o rosto “derretido”

A ex-modelo Brandi Glanville está com um problema de pele que causa uma deformidade no rosto. Na imagem publicada por ela nas redes sociais, é possível ver que a pele está ficando flácida ao redor da boca e das bochechas.

Ela chegou a dizer que está com o “rosto derretido”, mas ainda não descobriu a causa do problema. “O que aconteceu? Eu queria saber. Entrei e saí do hospital várias vezes neste último ano e meio, gastando quase todo o dinheiro que tenho tentando descobrir”, disse.

A ex-modelo chegou a detalhar alguns diagnósticos recebidos, mas afirmou que nenhum foi definitivo. “Alguns médicos dizem que tenho um parasita que se movimenta pelo meu rosto. Alguns dizem que é edema induzido por estresse”, explicou.

Por fim, desabafou nas redes sociais: “Cansada de tudo isso”.