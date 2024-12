Garçom admite que usou cocaína com Liam Payne antes de morte

A investigação sobre a morte de Liam Payne, em outubro, após se jogar da sacada do quarto de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, continua gerando repercussões. O garçom Braian Paz confessou em depoimento ter usado cocaína e bebido com o ex-cantor do One Direction.

De acordo com o TMZ, o profissional afirmou que “não é traficante”, mas segue sendo investigado como o suspeito de ter dado drogas ao artista. “Disseram que eu era traficante, que eu carregava as drogas e as vendia. Mas isso não é verdade, eu não as vendi”, declarou.

Segundo informações, os dois teriam frequentado festas e bares juntos a partir de 14 de outubro, dois dias antes da morte de Payne, e teriam se conhecido no restaurante em que Braian trabalhava. O garçom ainda contou que viu “drogas espalhadas em todos os lugares” no quarto do cantor e reforçou que eles apenas beberam e utilizaram cocaína juntos.

Ainda na entrevista ao TMZ, o garçom explicou que nunca aceitou pagamentos do cantor e teria recusado, inclusive, um Rolex oferecido por Liam Payne. “Eu não aceitei nada, apenas um desenho que ele fez de mim”, encerrou.

Bret Watson também falou com o portal americano e foi testemunha ocular da morte do cantor. “Eu estava com a minha planejadora de casamento, e estávamos mostrando a ela a área da piscina, quando vimos Liam cair. Foi assustador […] é algo que está em meu cérebro. Só estou tentando processar tudo”, disse, ao contar que, mesmo sem conhecimento, percebeu que a morte foi instantânea.