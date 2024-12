Em um evento bastante prestigiado, ocorrido no auditório da escola Municipal Messias Rodrigues, em Sena Madureira, a Justiça Eleitoral promoveu a cerimônia de diplomação dos Eleitos em outubro deste ano nas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, municípios que formam a 3ª zona eleitoral.

O ato foi presidido pelo juiz Eder Jacoboski Viegas e contou também com a presença do Desembargador Júnior Alberto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

Um dos momentos marcantes da cerimônia foi a diplomação de Gerlen Diniz (PP), prefeito eleito de Sena Madureira. A partir de janeiro de 2025, ele estará comandando a Prefeitura de Sena.

Gerlen chegou no local do evento acompanhado de sua esposa, Lia, futura secretária de Cidadania e Assistência Social. Ele também fez questão de levar para a cerimônia seu pai que é conhecido popularmente como “Jovi”.

“A responsabilidade é grande, mas como em toda a minha vida, nunca fugi das responsabilidades. Vamos encarar os problemas do município de frente e vamos encontrar soluções porque é isso que a população de Sena Madureira quer. Hoje, a nossa cidade está tomada pelo lixo que é um risco e pode trazer consequências gravíssimas como, por exemplo, a dengue. Então, temos que combater isso já na primeira semana. Com relação às casas populares, proposta de campanha, pretendo entregar no Natal de 2025, 100 casas populares para famílias carentes”, destacou Gerlen.

O vereador Elvis Dany, vice-prefeito eleito de Sena Madureira, demonstrou bastante alegria em face da diplomação: “Agradeço a Deus por tudo que tem nos entregado. Agradeço aos amigos, aos meus familiares e à população de Sena Madureira pela confiança. Se Deus quiser, vamos trabalhar muito retribuir essa confiança da população”, frisou.

Os 13 vereadores diplomados em Sena Madureira: Pantico (PP), Charmes Diniz (PP), Francisco Maia (PP), Denis Araújo (PP), Menandro (PSD), Lays Mayra (PSD), Dr. Maycon Moreira (PSD), Carlos Beliza (PSD), Ivoneide Bernardino (PL), Real (PL), Tom Cabeleireiro (PL), Obede da v5 (Republicanos) e Helissandra Matos (MDB).

Na mesma cerimônia também foram diplomados os prefeitos de Manoel Urbano, Toscano Veloso e de Santa Rosa, Tamir Sá, além dos vereadores dos respectivos municípios.