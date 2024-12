Gladson prorroga cessão de Joabe Lira à Prefeitura; vereador eleito fica no cargo até o fim do ano

O governador Gladson Cameli prorrogou a cessão do vereador eleito e policial penal Joabe Lira de Queiroz para a Prefeitura de Rio Branco, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10).

Atualmente, Joab comanda a Secretaria de Cuidados com a Cidade. Ele fica à frente do cargo até o fim do ano. Em 2025, ocupa uma das cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco.

“Prorrogar a cessão do servidor JOABE LIRA DE QUEIROZ, pertencente ao quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, para continuar prestando serviços junto ao Município de Rio Branco, até 31 de dezembro de 2024, com ônus para o órgão cessionário”, diz o decreto.