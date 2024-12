Hino de Rio Branco é cantado pela primeira vez durante aniversário do município; VÍDEO

A comemoração do aniversário da capital acreana tem um novo brilho a partir de agora, com o lançamento do hino oficial de Rio Branco.

A melodia e letra foram decididas através de edital, no qual 17 inscritos concorreram. O hino deve ser gravado para ser disponibilizado até o segundo semestre de 2025.

O prefeito da capital, Tião Bocalom enfatizou a importância da cidade ter agora um símbolo como o hino do município para chamar de seu.

A música foi executada pelos músicos da banda da Polícia Militar, A Furiosa, em evento na Praça da Revolução, localizado no centro da capital acreana.

Veja vídeo: