Inspirada nos prédios de Dubai, nova sede do TCE é entregue com presença de Gladson e outros

Ampliada e revitalizada, a nova sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) foi entregue na manhã desta sexta-feira (20).

A cerimônia que aconteceu no plenário da Corte, situada na Avenida Ceará, contou com a participação do governador Gladson Cameli e de diversas autoridades.

A obra iniciou em maio e teve um custo aproximado de quase R$ 25 milhões, com mudanças na estrutura do prédio e compra de novos equipamentos, como placas de energia solar.

“Estamos aqui muito felizes e alegres por esse momento tão importante para a história do TCE. Foram 18 meses de trabalho com alguns atrasos, por conta das condições do prédio, que é antigo. Conseguimos finalizar o projeto e concluir da forma como estávamos esperando”, disse o presidente da Corte, conselheiro Ribamar Trindade.

O gestor disse ainda que a obra, projetada pelo arquiteto Leandro Rocha, tem um aspecto futurista e foi inspirada nos prédios de Dubai, nos Emirados Árabes.

“Quando eu pedi ao Leandro que fizesse o projeto orientei que fosse futurista, que se inspirasse em Dubai e nesses prédios de lugares futuristas. Queríamos um prédio diferente, e estamos aí com um prédio futurista, moderno e diferente”, continuou.

Gladson disse que o TCE tem um papel fundamental para o Estado e destacou a beleza da nova sede.

“A nova sede do TCE ficou um espetáculo. Parabenizo aqui os conselheiros e servidores da casa por esse presente de fim de ano. O TCE tem uma papel importantíssimo para o Estado porque fiscaliza as nossas contas e nos ajuda a organizar o Acre da melhor forma”, salientou.