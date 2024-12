Mulheres e criança de 4 anos são atingidas por tiros em condomínio

Duas mulheres e uma criança de apenas 4 anos foram atingidas por tiros na noite desta sexta-feira (20), em Xaxim, no Oeste catarinense. Segundo informações iniciais, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas na região.

O caso aconteceu dentro de um apartamento em um condomínio do bairro Chagas, em Xaxim. Segundo a PM (Polícia Militar), as vítimas foram encontradas ainda no imóvel e socorridas.

Elas foram encaminhadas ao Hospital Frei Bruno, no Centro da cidade. Uma das mulheres, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas teve o quadro estabilizado pela equipe médica. A terceira vítima, uma mulher de 24 anos, não teve seu quadro de saúde divulgado.

Vítimas atingidas por tiros podem ter relação com tráfico de drogas

Conforme informações preliminares da PM, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas e disputa de território. A mulher de 24 anos, natural de Santa Catarina, possui passagens policiais por ameaça, lesão corporal dolosa e posse de drogas.

Até o momento, a polícia não conseguiu identificar o autor dos disparos ou o real motivo do crime. As identidades das vítimas também não foram divulgadas.

Segundo crime no mesmo condomínio

Quatro horas após a tentativa de triplo homicídio, um incêndio criminoso foi registrado em outro bloco do mesmo condomínio. O fogo, que atingiu um apartamento, foi controlado rapidamente.

De acordo com a PM, os moradores fugiram do local e não foram identificados. A polícia acredita que o ato tenha ligação com a tentativa de homicídio das duas mulheres e da criança.

As autoridades ainda afirmaram que continuam investigando os casos e que a PM permanece no local para garantir a segurança dos outros moradores. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos necessários.