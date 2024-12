O acampamento em frente à Assembleia Legislativa Aleac) já se aproxima de um mês. Com cerca de 25 dias de duração, os acampados seguem sem maiores notícias sobre o que vai acontecer.

As famílias foram removidas de uma área de ocupação do bairro São Francisco, na capital do estado do Acre. Caroline Araújo, de 24 anos, é uma das pessoas acampadas em frente à Aleac.

“Eles falaram que vão adiantar nosso lado, nós que estamos aqui agora, mas é aguardar e ver o que vão fazer. No momento não tem dinheiro, não tem verba pra gente sair, não temos pra onde ir”, diz jovem.

