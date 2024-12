Nova técnica ajuda curar ossos quebrados bem mais rápido; sensores

Autor sênior do estudo, Bob Guldberg. Disse que os testes mostraram o tratamento é promissor para aumentar a formação óssea, a força de cicatrização óssea e promover a restauração completa das propriedades mecânicas aos níveis pré-lesão.

O estudo mostra que um programa de reabilitação de treinamento de resistência pode “melhorar significativamente” lesões de fêmur em ratos em apenas oito semanas. Geralmente, as fraturas no fêmur demoram de quatro a seis meses para cicatrizar completamente.

Como funciona

Desenvolvidos por pesquisadores da Universidade do Oregon, os sensores transmitem dados em tempo real sobre o que se passa no local da lesão.

De acordo com os cientistas, os sensores permitem o monitoramento dos médicos durante a evolução do paciente. Paralelamente, fazem os ajustes dos exercícios ao longo do processo.

Os pesquisadores usaram a tecnologia em um estudo, publicado na revista científica NPJ Regenerative Medicine.