Prazo final para saque do abono salarial de 2024 termina hoje (27): mais de R$ 218 milhões ainda disponíveis

Com valores que podem chegar a R$ 1.412, o abono salarial funciona como um estímulo financeiro extra para os trabalhadores formais da iniciativa privada e servidores públicos. O benefício é proporcional ao tempo trabalhado durante o ano-base de 2022. No entanto, é essencial que os critérios de elegibilidade sejam atendidos, como estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter recebido, em média, até dois salários mínimos no período.

A baixa adesão ao saque, apesar da importância do abono para milhares de brasileiros, levanta questões sobre a eficácia da comunicação e a facilidade de acesso ao benefício. Enquanto muitos trabalhadores já aproveitaram o recurso para aliviar pressões financeiras, uma significativa parcela ainda não resgatou seu direito.

Quem tem direito e como consultar o benefício

O abono salarial é um benefício destinado a trabalhadores formais, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, que atendem a critérios específicos. Entre as condições para elegibilidade estão:

Estar cadastrado no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado formalmente para empregadores que contribuem para o PIS/Pasep por pelo menos 30 dias em 2022.

Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base.

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Para verificar se possuem direito ao benefício, os trabalhadores podem consultar os canais digitais, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para smartphones, e o portal Gov.br. Além disso, é possível obter informações pelo telefone 158, através do Alô Trabalho.

Como é calculado o valor do abono salarial

O valor do abono salarial é calculado com base no número de meses trabalhados durante o ano-base de 2022. O salário mínimo vigente em 2024, fixado em R$ 1.412, é utilizado como referência para essa distribuição. Veja a tabela detalhada:

1 mês trabalhado: R$ 118

2 meses trabalhados: R$ 235

3 meses trabalhados: R$ 353

4 meses trabalhados: R$ 471

5 meses trabalhados: R$ 588

6 meses trabalhados: R$ 706

7 meses trabalhados: R$ 824

8 meses trabalhados: R$ 941

9 meses trabalhados: R$ 1.059

10 meses trabalhados: R$ 1.177

11 meses trabalhados: R$ 1.294

12 meses trabalhados: R$ 1.412

Esse modelo de cálculo visa garantir que o valor pago esteja proporcional ao tempo de contribuição do trabalhador ao longo do ano.

Procedimentos para saque do benefício

Os trabalhadores inscritos no PIS (iniciativa privada) podem realizar o saque do abono salarial em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Quem possui conta na Caixa recebe o crédito diretamente em sua conta bancária. Para aqueles que não têm conta, o valor pode ser acessado por meio da Poupança Social Digital, disponível no aplicativo Caixa Tem. Outra opção é realizar o saque utilizando o Cartão Social em terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Já os servidores públicos inscritos no Pasep devem procurar o Banco do Brasil. O crédito é feito automaticamente para os correntistas, enquanto os não correntistas podem sacar o benefício em qualquer agência do banco, mediante apresentação de um documento oficial de identificação.

O impacto econômico e social do abono salarial

Para muitos trabalhadores, o abono salarial representa um importante alívio financeiro, especialmente em momentos de alta inflação e incertezas econômicas. O benefício funciona como um “14º salário” e é frequentemente utilizado para quitar dívidas, realizar compras de fim de ano ou iniciar uma poupança. Além disso, a injeção desse montante na economia, que pode ultrapassar bilhões de reais, contribui para estimular o comércio e outros setores durante o período de festas.

Estima-se que, com a totalidade dos saques realizados, o abono salarial possa movimentar significativamente o setor econômico em diversas regiões do país. No entanto, o desafio de alcançar os trabalhadores que ainda não retiraram o benefício permanece como um obstáculo que exige maior atenção do governo e das instituições financeiras.

Histórico e evolução do abono salarial no Brasil

Instituído em 1970, o abono salarial tem como objetivo principal redistribuir a arrecadação do PIS/Pasep para os trabalhadores de baixa renda. A política foi implementada como parte de um conjunto de medidas destinadas a promover justiça social e amparar economicamente as classes menos favorecidas. Desde sua criação, o benefício tem sido ajustado para acompanhar o salário mínimo vigente, garantindo sua relevância para os trabalhadores.

Com o avanço da tecnologia, os processos de consulta e saque do abono salarial foram gradualmente digitalizados, facilitando o acesso e a comunicação. No entanto, a complexidade das regras de elegibilidade e a falta de conscientização ainda são desafios que comprometem a total eficácia do programa.

Depoimentos sobre a importância do abono salarial

Diversos trabalhadores compartilham histórias sobre como o abono salarial impactou positivamente suas vidas. Para Ana Maria, 34 anos, auxiliar administrativa, o benefício foi essencial para quitar dívidas acumuladas durante o ano. “Esse dinheiro veio na hora certa. Consegui pagar minhas contas e ainda sobrou um pouco para as compras de Natal”, relatou.

Já para João Carlos, 45 anos, operador de máquinas, o recurso serviu como uma reserva financeira. “Eu guardei o valor para emergências. Com tudo tão caro, qualquer ajuda extra faz muita diferença”, comentou.

Curiosidades e fatos legais sobre o abono salarial

O abono salarial é diferente do seguro-desemprego, embora ambos sejam financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Trabalhadores rurais também podem ter direito ao benefício, desde que estejam formalmente contratados. O valor do abono é impenhorável, ou seja, não pode ser utilizado para quitação de dívidas judiciais.

Dicas para evitar a perda do benefício

Consulte regularmente os canais digitais, como a Carteira de Trabalho Digital, para verificar se você tem direito ao abono.

Mantenha seus dados atualizados na Rais ou no eSocial para evitar inconsistências.

Fique atento ao calendário de pagamentos e organize-se para realizar o saque dentro do prazo.

Por que muitos trabalhadores não sacam o abono salarial?

Entre os principais motivos que levam à baixa adesão ao saque do benefício estão a falta de informação, dificuldades de acesso aos canais digitais e a desatualização de dados no sistema. Além disso, muitos trabalhadores desconhecem seu direito ao abono ou enfrentam problemas burocráticos para regularizar sua situação.

Com o prazo final se encerrando hoje, os trabalhadores que não realizarem o saque até o final do expediente bancário terão que recorrer a um processo administrativo junto ao Ministério do Trabalho para reaver os valores. Embora ainda seja possível recuperar o benefício, essa alternativa é mais demorada e burocrática, destacando a importância de agir dentro do período estipulado.

O abono salarial, além de um direito, é um recurso que pode fazer diferença significativa no orçamento familiar. Portanto, é essencial que os trabalhadores aproveitem a oportunidade e evitem perder um benefício que representa não apenas um suporte financeiro, mas também um reconhecimento pelo trabalho realizado.