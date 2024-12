Relembre as trajetórias dos dez últimos ganhadores do BBB

Nos últimos dez anos, o público do reality show Big Brother Brasil consagrou personalidades diversas como vencedoras do programa. Do jeito peculiar e “simples” de César Lima (BBB 15), até o jeito extravagante de Gleici Damasceno (BBB 18), a vitória foi determinada por estilos distintos das edições.

Enquanto alguns participantes ganharam por pouca diferença entre os concorrentes, alguns confinados levaram a vitória com facilidade.

Relembramos aqui as trajetórias dos 10 últimos ganhadores do reality. Confira:

Cézar Lima (BBB 15)

Paranaense formado em direito e economia, Cézar Lima, 40 foi campeão do BBB15 com 65% dos votos. Durante o reality, o participante não conquistou liderança ou imunidade, mas foi destaque e ganhou a preferência do público por seu vocabulário peculiar e “simples”. Em determinado momento do programa ele também fez amizade com uma estátua, apelidada de Fidêncio.

“Dai a Cézar o que é de Cézar“, anunciou o apresentador Pedro Bial no discurso de vitória.

Munik Nunes (BBB 16)

Estudante de 28 anos, Munik Nunes foi campeã do BBB16 com 61,59% dos votos. Ao longo do jogo, ela se aproximou de dona Geralda, que tinha 63 anos. A amizade entre as duas ficou muito querida entre o público, e elas chegavam até a gerar memes pelas conversas que denotavam a diferença de idade.

A campeã também foi amiga de Ana Paula, considerada a grande protagonista da edição. Ela era favorita ao prêmio antes de ter sido desclassificada por agredir o participante Renan em uma festa.

Emilly Araújo (BBB 17)

Emilly Araújo, 28 anos, é gaúcha de Eldorado do Sul. Disputou uma vaga no BBB17 junto com sua irmã gêmea, Mayla. Campeã com 58% dos votos, a sister teve uma trajetória turbulenta. A gaúcha colecionou desavenças no jogo, chegando a ser “eliminada” pelos participantes em uma dinâmica falsa, e ainda foi vítima de relacionamento abusivo com um dos participantes do reality. Dona de uma personalidade forte e uma história de vida comovente, Emilly foi a escolhida pelo público em 2017 como a vencedora da edição.

Gleici Damasceno (BBB 18)

Gleici, 29, nascida em Rio Branco (Acre) foi a primeira de sua família a terminar o ensino médio e, mais tarde, se tornou a primeira a ingressar no ensino superior. Com 57,28% dos votos, a acreana conquistou o prêmio do BBB18 e sua trajetória no reality ficou marcada principalmente pela sua volta do paredão falso: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, disse a sister na época, em referência a uma frase dita pela personagem Clara (Bianca Bin) na novela “O Outro Lado do Paraíso”. Sua amizade com Ana Clara, e a família Lima, e seu relacionamento com Wagner também foram destaques na sua passagem pelo programa.

Paula Von Sperling (BBB 19)

Paula Von Sperling, 34, mineira natural de Sete Lagoas, é bacharel em direito. A sister venceu o BBB19 com 61,09% dos votos, com uma trajetória marcada por diversas polêmicas. Paula foi acusada de racismo, de intolerância religiosa, sofreu críticas por conta de sua voz, mas, ainda assim, conquistou uma grande torcida.

Na primeira semana de reality, foi uma das três mais votadas para deixar o programa pelos participantes, indo com Hana e Hariany para o “Quarto dos 7 desafios”. Na última festa, a mineira e Hariany discutiram e, no impulso, a melhor amiga da campeã a empurrou, e o gesto foi considerado uma agressão. Hariany foi expulsa e Paula consagrada como a grande vencedora.

Thelma Assis (BBB 20)

Thelminha, 40, é uma anestesiologista e bailarina, e ficou conhecida pela sua participação no BBB20, a primeira edição com participantes ‘Camarote’ do reality. Durante a sua trajetória, a ex-sister se posicionou em prol de suas causas, construiu uma “rede de proteção” e uma forte aliança com Manu Gavassi e Rafa Kalimann, dividindo a final com as duas. A médica emocionou o Brasil com sua história de luta e conquistou o título de campeã, com 44,10% dos votos.

Juliette (BBB 21)

Juliette, 35, natural de Campina Grande, na Paraíba, é maquiadora e advogada brasileira. Campeã do BBB21, a paraibana entrou para a história do reality ao conquistar o público e se tornar a vencedora com o maior percentual de votos em uma final tripla, com 90,15% dos votos. Favorita do início ao fim, ela entrou no grupo ‘Pipoca’ e foi uma das seis participantes escolhidas pelos fãs do programa como ‘queridinhos’, antes mesmo da atração estrear.

Arthur Aguiar (BBB 22)

Arthur Aguiar, 35, é um ator, cantor e compositor brasileiro. Foi o primeiro e único participante do grupo Camarote a vencer o Big Brother Brasil. Durante sua trajetória no BBB22, o ator e cantor foi considerado protagonista da edição: teve uma falsa eliminação no jogo, enfrentou e eliminou sua rival, Jade Picon, em paredão direto e ainda construiu fortes alianças com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby. Arthur levou o prêmio com 68,96% dos votos, se consagrando como o favorito do público na maior votação da história do BBB, com 750 milhões de votos.

Amanda Meirelles (BBB 23)

Amanda Meirelles, 33, é natural do Paraná e médica. Foi a terceira Pipoca que o público escolheu como vencedora. Amanda foi campeã do BBB23 com 68,9%. Sua trajetória no jogo foi marcada pela imagem de ser uma “mulher real”, “gente como a gente” e “atrapalhada”, o que encantou o público pela sua autenticidade. Além disso, fez parte do grupo das ‘desérticas’ e sua amizade com Aline Wirley, Bruna Griphao e Cara de Sapato foram cruciais para a vitória da sister.

Davi Brito (BBB 24)

Aos 21 anos de idade na época do programa, Davi Brito se tornou o homem mais jovem a vencer o reality show, com 60,52% dos votos. O ex-brother foi o grande protagonista da edição e, assim como Juliette, teve uma trajetória de “excluído” durante o programa, não tendo tantos aliados. Ele criou inimizades com quase todos os participantes, mas conquistou o apreço do público, com seu jeito “simples” e seu sonho de cursar medicina.