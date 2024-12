Saiba quem é o suspeito de assassinar CEO de plano de saúde nos EUA

Autoridades da Pensilvânia (EUA) identificaram um suspeito de assassinar Brian Thompson, 50, presidente-executivo (CEO, em inglês) de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, a UnitedHealthcare. Trata-se de Luigi Mangione, de 26 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira (9/12), em um restaurante do McDonald’s na cidade de Altoona.

Com Luigi, a polícia encontrou um revólver, um silenciador e uma identidade falsa. Ele também estava vestindo roupas compatíveis com as do atirador que matou o CEO.