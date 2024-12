Santa Cruz e Cruz Azul irão decidir o Campeonato Estadual Sub-13

Santa Cruz e Cruz Azul irão decidir o título do Campeonato Estadual Sub-13. Nas semifinais disputadas nesta segunda, 9, no Florestão, o Santa Cruz goleou o Bangu por 7 a 0 e o Cruz Azul derrotou o Furacão do Norte por 3 a 2, nas penalidades, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

“Chegar na decisão de um torneio de base no início do trabalho é motivo de muita satisfação”, comentou o técnico do Cruz Azul, Geovani Silva.

Final na quinta

Santa Cruz e Cruz Azul fazem a final na quinta, 12, às 16 horas, no Florestão. A decisão fecha o calendário de competições da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) na temporada de 2024.