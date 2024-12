Valdemar Neto fecha a contratação do zagueiro Bebê e segue montagem do elenco

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, fechou a contratação do zagueiro Bebê nesta quarta, 11, e segue com a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual de 2025. O atleta foi campeão Estadual em 2023 pelo Estrelão e nesta temporada defendeu as cores da Adesg.

“O Bebê é mais um reforço do Rio Branco. Minha intenção é montar uma equipe para lutar pelo título”, declarou Valdemar Neto.

Treinos iniciam na terça

Valdemar Neto confirmou para a próxima terça, 17, o início da preparação para a disputa do Estadual.

“Vamos trabalhar mais de um mês para o campeonato. A competição vai ser difícil e precisamos chegar no melhor nível”, afirmou o dirigente.