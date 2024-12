Vasco enfrenta o Nacional no 2º amistoso da fase de preparação

O Vasco enfrenta o Nacional, do Rio de Janeiro, neste sábado, 21, às 13h30(hora Acre), no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, no segundo amistoso da fase de preparação visando o Campeonato Estadual.

“Nossa equipe vem evoluindo nos treinos e os jogos amistosos são importantes para os ajustes. Essa fase do trabalho é decisiva para podermos chegar bem preparados para estreia”, afirmou o técnico Eric Rodrigues.

Pausa para o Natal

Após o amistoso deste sábado, o elenco do Vasco vai ganhar um período de folga para o Natal e retornar aos treinamentos na quinta, 26. A chegada em Rio Branco foi programada para o dia 11 de janeiro.Foto PHD: O volante Berg é uma das novidades para o Vasco para a temporada de 2025