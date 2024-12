Verona e Milan se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 20, às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Ocupando a 17ª posição com 15 pontos, o Verona é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Milan está no meio da tabela. O time é o oitavo colocado com 23 pontos.

Com uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos o Verona joga ao lado de sua torcida em busca de se recuperar na competição. O time está apenas um ponto à frente do Cagliari, equipe que abre a zona de rebaixamento. Para tentar sair com a vitória o time vai precisar ter mais atenção ao sistema defensivo. O Verona é a equipe mais vazada do campeonato com 39 gols sofridos em 16 partidas.

Verona x Milan pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Milan, por sua vez, precisa dos três pontos para se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe está a cinco pontos da Juventus, que está em sexto lugar (posição que dá vaga para a Liga Conferência), e oito pontos atrás da Fiorentina, que abre o G-4. O time tem um jogo a menos na competição. Em 15 partidas o Milan conquistou seis vitórias, cinco empates e perdeu quatro jogos.

VERONA X MILAN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 20/12/2024 (sexta-feira)

20/12/2024 (sexta-feira) Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Marcantonio Bentegodi, Verona, Itália

ONDE ASSISTIR A VERONA X MILAN AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VERONA

VERONA: Montipo; Dawidowicz, Coppola e Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane e Lazovic; Tomas Suslov, Casper Tengstedt e Amin Sarr, Técnico: Paolo Zanetti

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

MILAN: Mike Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Álex Jiménez; Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Chukwueze; Álvaro Morata, Rafael Leão e Tammy Abrahan. Técnico: Paulo Fonseca

