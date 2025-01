5 jogos grátis para resgatar e jogar no Steam nesta semana; veja lista

A plataforma Steam, da Valve, recebe centenas de novos jogos semanalmente e pode ser difícil de dar conta de tudo que fica disponível para jogar. Só nesta última semana, a loja recebeu mais de 374 lançamentos de todos os tipos e escopos. Entre esses títulos, muitos são totalmente gratuitos para resgatar, baixar e curtir no seu ritmo — e tem muita coisa interessante para descobrir!

Seguindo a tradição, o Voxel foi a fundo nos lançamentos do Steam e separou uma lista com jogos gratuitos para você conhecer, baixar e se divertir sem precisar abrir a carteira. Há experiências para todos os gostos: FPS em altíssima velocidade, batalhas estratégicas por turnos com visuais chamativos e até mesmo jogos casuais de construção de bases. Veja, a seguir, seis jogos grátis para resgatar no PC:

ReSpaced

ReSpaced é um jogo de tiro em primeira pessoa, com foco na movimentação em altíssima velocidade num cenário de ficção científica. A ideia é simples: derrotar inimigos em uma estação espacial e se utilizar do recuo dos seus disparos para alcançar plataformas e locais cada vez mais distantes. Por isso, a arma é uma ferramenta essencial para a movimentação do personagem. Após se livrar das ameaças, é possível destravar melhorias, modificar seu armamento e ficar mais perto do objetivo: escapar da estação espacial.

BUMP! Superbrawl

Descrito como um jogo de ação tática, BUMP! Superbrawl é um lançamento da Ubisoft que traz combates por turnos em que os jogadores montam trios de personagens, inspirados em divindades de diferentes mitologias, e antecipam os movimentos dos seus adversários para conseguir vantagem. As partidas são pensadas para serem curtas, durando em média três minutos, e é possível destravar mais de vinte heróis para montar sua equipe e combinar estilos. É possível jogar sozinho ou multiplayer, contra outros jogadores.

Starling

Se você gosta de jogos de exploração e construção de bases, Starling pode ser do seu agrado. Este jogo, que é um projeto estudantil, coloca o jogador para coletar recursos em uma galáxia distante, contando até mesmo com a ajuda de criaturas locais, que dão nome ao título, para construir os seus assentamentos. Entre as atividades estão mineração, pescaria, colheita e muito mais. Com os materiais coletados, é possível reparar a sua nave e deixar a sua vida mais confortável em mundos desconhecidos.

Car Dealer Simulator

Como o nome sugere, Car Dealer Simulator é um novo simulador de revendedor de veículos em que é preciso comprar carros pelo menor preço possível, repará-los quando necessário e revendê-los para conseguir lucro. O interessante é que o jogador precisa cuidar de verdade das mercadorias, consertando peças, limpando cada parte do veículo e até mesmo tirando fotos para atrair potenciais compradores. Vale notar que a versão disponível é um Prólogo, entregando apenas uma parcela do loop de gameplay para apresentar o jogo.

Fruit Stand Fortune

Fruit Stand Fortune é o que podemos descrever como idle game, ou jogos ociosos como também são chamados. Aqui, a ideia é trabalhar em uma barraquinha de frutas atendendo diferentes animais. Cada um tem um pedido específico, mas o jogador só consegue atendê-los girando uma roleta. Por isso, a ideia é conseguir moedinhas, aplicar melhorias e diversificar a roleta para atender o máximo de animaizinhos possível. Com o tempo, a tela vira um festival de efeitos visuais e sonoros em uma experiência curiosamente catártica.

Menção honrosa: Rift of the NecroDancer

No comecinho de fevereiro, Rift of the NecroDancer, um sucessor espiritual do aclamadíssimo Crypt of the NecroDancer, estará disponível no Steam. O embargo do jogo caiu nesta quarta-feira (29) e, por isso, você já pode conferir muita coisa sendo dita a respeito do lançamento, algo que pode despertar seu interesse.

Por isso, o Voxel recomenda o download da versão de demonstração gratuita que dá um vislumbre deste divertido jogo de ritmo, que mistura o gameplay de clássicos como Guitar Hero com notas musicais representadas por inimigos — cada um com sua respectiva mecânica para ser derrotado.

E aí, curtiu a lista de jogos grátis do Steam nesta semana? Pretende baixar algum deles para testar? Deixe seus comentários nas redes sociais do Voxel e fique de olho no site para mais recomendações!