Adailton Cruz visita Vila Campinas e reforça compromisso com a saúde no interior do Acre

Nesta quinta-feira (16), o deputado estadual Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), esteve em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, para acompanhar de perto as condições e demandas das unidades de saúde que atendem a população local.

Durante a visita, o parlamentar percorreu a Unidade Mista de Saúde Ana Nery, onde conversou com pacientes e profissionais de saúde. Ele avaliou o atendimento prestado e identificou pontos que necessitam de melhorias.

Estamos ouvindo os trabalhadores, andando setor a setor e verificando como está a assistência. Nosso objetivo é cobrar das autoridades responsáveis e apresentar alternativas para melhorar o serviço”, afirmou.

A unidade Ana Nery está em processo de reconstrução, o que tem causado algumas dificuldades operacionais. Apesar disso, Adailton Cruz garantiu que está empenhado em buscar soluções concretas.

“Vamos trabalhar para minimizar os impactos dessa transição. Já estamos destinando uma emenda para a aquisição de um aparelho de raio-x portátil, que é uma necessidade urgente da unidade”, anunciou.

Além disso, o deputado visitou a Unidade de Saúde da Família Francisco de Castro, que integra a atenção primária no município. Durante a agenda, ele conversou com agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, enfermeiros e outros profissionais, reforçando a importância de valorizar e fortalecer a equipe que está na linha de frente do atendimento à população.

Adailton Cruz destacou que a saúde no interior do estado exige atenção especial, considerando as dificuldades de logística e estrutura enfrentadas pelas comunidades mais afastadas.