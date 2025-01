Após tentativa de estupro, Prefeitura pede que pessoas não caminhem sozinhas no Horto

Após a tentativa de estupro ocorrida no mês de janeiro, a Prefeitura de Rio Branco iniciou o mapeamento do Horto Florestal com o objetivo de melhorar a segurança no local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel Bino, anunciou que as ações incluem a instalação de placas de sinalização com orientações de segurança e o aumento das câmeras de vigilância nas trilhas.

Bino também alertou sobre os riscos naturais da área, como a presença de cobras e outros animais peçonhentos, e recomendou que os visitantes nunca façam as trilhas sozinhos.

As novas medidas visam não só prevenir acidentes, mas também combater crimes, tornando o Horto Florestal um ambiente mais seguro para todos.