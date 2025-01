Apple e SpaceX levam internet via satélite Starlink para o iPhone

A Apple surpreendeu o mercado ao anunciar uma parceria com a SpaceX, empresa de Elon Musk, para integrar a rede de satélites Starlink aos iPhones. A novidade, incluída na atualização do iOS 18.3 lançada na última segunda-feira (27), permitirá que usuários se conectem à internet via satélite em áreas sem cobertura de celular, expandindo as opções de conectividade.

A parceria com a SpaceX marca uma mudança estratégica da Apple, que havia investido recentemente em outra empresa do mesmo setor em 2024, a Globalstar, adquirindo 20% da companhia. No entanto, a integração com a Starlink, em colaboração com a operadora T-Mobile, oferece uma alternativa promissora para conectividade via satélite.

Integração com a Starlink oferece uma alternativa para conectividade via satélite no iPhone/Foto: Imagem: Wongsakorn Napaeng/Shutterstock

iPhones se conectam à Starlink sem configuração extra

Usuários que participam do programa beta da T-Mobile já podem acessar a funcionalidade nos Estados Unidos, que permite o envio de mensagens de texto via satélite. Elon Musk confirmou a novidade no X (antigo Twitter), e especula-se que futuras atualizações possibilitem o envio de imagens, músicas e até vídeos.

A notícia impactou o mercado, com as ações da Globalstar caindo 11%. Embora a Apple e a SpaceX não tenham comentado oficialmente a parceria, a novidade abre um leque de possibilidades para usuários de iPhone, especialmente em áreas com cobertura celular limitada.

A T-Mobile e a SpaceX estão testando a rede celular em caráter experimental após receberem aprovação da Comissão Federal de Comunicações em novembro passado/Foto: Imagem: ssi77/Shutterstock

A integração com a Starlink reforça a aposta da Apple em tecnologias de comunicação via satélite, garantindo aos seus usuários mais opções de conectividade e expandindo o acesso à internet em locais remotos. Resta saber como essa parceria irá evoluir e quais serão os próximos passos da Apple nesse mercado.

Ainda não há previsão de quando o recurso estará disponível para todos os usuários de iPhone, nem se a parceria será expandida para outras operadoras.

Android também pode acessar a Starlink

Aparelhos Android também podem acessar a Starlink. Quando a T-Mobile anunciou o beta do serviço de internet via satélite Starlink, a operadora também listou alguns smartphones com Android 15 como dispositivos qualificados. Isso significa que alguns usuários de Android também estão testando a rede e enviando mensagens de texto via satélite.