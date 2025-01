Bocalom assina decreto de implantação de sistema que torna Prefeitura mais transparente

Nesta manhã de sexta-feira (31), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), assina, no Auditório da Seinfra, o Decreto de Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Trata-se um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido gratuitamente à Prefeitura de Rio Branco.

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é utilizado pelo Governo Federal como solução oficial para produção e gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos. O sistema é cedido gratuitamente para instituições públicas desde 2013, com o objetivo de promover a eficiência administrativa.

Ele é vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e faz parte dos órgãos integrantes do ColaboraGov (Ministérios da Fazenda – MF, da Previdência Social – MPS, do Planejamento e Orçamento – MPO, dos Povos Indígenas – MPI, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP, da Igualdade Racial – MIR, das Mulheres – MMulheres, além da Casa da Moeda do Brasil – CMB e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF).

Para suporte a outros órgãos e entidades da administração pública, favor consultar o Portal PEN. Com uma interface intuitiva, o SEI oferece inúmeras vantagens para tornar a administração pública mais eficiente:

> Acesso Fácil: Você pode acessar o SEI de qualquer lugar e em qualquer dispositivo com internet.

> Trabalho Colaborativo: Equipes podem trabalhar juntas, em tempo real, com total transparência.

> Redução de Burocracia: Processos são realizados de forma mais rápida e organizada.

> Segurança e Controle: Assinatura eletrônica com vários níveis de segurança e controle de acesso a documentos.

> Sustentabilidade: Menos uso de papel e mais respeito ao meio ambiente.

> Transparência: Cidadãos podem acompanhar processos de forma mais acessível e transparente.