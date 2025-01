Bocalom diz que prefeitura deve executar cerca de R$ 800 milhões em obras em seu novo mandato

O prefeito Tião Bocalom chegou à sua cerimônia de posse acompanhado da esposa e da família, nesta quarta-feira (1), no auditório do Detran.

O gestor, que dá início ao seu segundo mandato, afirmou que deve dar continuidade ao seu trabalho seguindo os passos de seus primeiros quatro anos de prefeitura.

“Muito trabalho, muita dedicação, da mesma forma que foi o primeiro. Levantando cinco da manhã, deitando meia noite, se for necessário, e procurando trabalhar com resultados, cuidando bem do dinheiro público, cuidando bem das pessoas, cuidando bem da nossa cidade e cuidado bem também do campo”, disse.

O prefeito destacou, ainda, os desafios a serem enfrentados na sua próxima gestão.

“A nossa Rio Branco tem grandes desafios, na área social, econômica, ambiental, em que tivemos avanços no primeiro mandato. Mas eu penso que os quase R$ 800 milhões de obras que falamos desde meado de 2024, entrando 2025 e final de 2026 precisam ser executados”, afirmou.

Veja o vídeo: