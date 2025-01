Causa da morte de Liam Payne é confirmada por autoridades do Reino Unido

A causa da morte do cantor britânico Liam Payne foi oficialmente confirmada como “politraumatismo”. O ex-integrante da banda One Direction faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar de seu quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Além das investigações conduzidas pela polícia argentina, um inquérito aberto no Reino Unido, onde Liam nasceu, revelou que o artista sofreu “politraumatismo“, termo médico utilizado quando há múltiplas lesões ao corpo por forças externas, sejam elas de natureza física ou química, como ocorre em impactos de alta velocidade, quedas ou queimaduras graves.

A audiência, que teria acontecido em 17 de dezembro no Tribunal de Buckinghamshire, acrescentou que os procedimentos internacionais adequados para determinar como Liam caiu da varanda seriam observados.

“Embora haja investigações em andamento na Argentina quanto às circunstâncias da morte de Liam, sobre as quais não tenho jurisdição legal, é esperado que a obtenção das informações relevantes para abordar especificamente como Liam veio a cair possa levar algum tempo, por meio do canal formal do Escritório de Relações Exteriores”, disse o líder da investigação no Reino Unido.

A juíza Laura Bruniard, responsável pelo caso na Argentina, apurou que Liam estava “incapaz de se manter em pé” devido ao consumo excessivo de álcool e drogas nas horas que antecederam sua morte.

A magistrada criticou a gerência do Hotel Casa Sur Palermo: “Considero que eles não agiram de forma dolosa em relação à morte do cantor, mas foram negligentes ao facilitar sua transferência para o quarto, levando-o até lá. Eles criaram um risco juridicamente inaceitável, e a morte de Liam Payne foi o resultado disso. Liam queria escalar a varanda, caiu no abismo e morreu”, declarou.

De acordo com a juíza, Liam já apresentava sinais de intoxicação severa no dia de sua morte. Documentos processuais afirmam que “ele estava claramente incapaz de cuidar de si mesmo e desmaiou no saguão do hotel”.

Mesmo assim, o astro foi levado para o quarto por um recepcionista e dois outros funcionários, “com a aprovação, ao menos que implícita, do gerente”.

A magistrada acrescentou que a condição “alterada” de consciência de Liam, somada ao acesso à varanda, exigia cuidados que não foram tomados. “O protocolo correto teria sido deixá-lo em um lugar seguro e acompanhado até que um médico chegasse”.