Com medicina fora, cursos de Direito, Enfermagem e Veterinária são os mais concorridos da Ufac pelo SISU

Saiu neste domingo (19), a segunda parcial das notas de corte da edição única do Sisu 2025, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que colocam os cursos de Direito, Enfermagem e Medicina Veterinária como os mais concorridos nesta edição.

Medicina está fora este ano do modelo de entrada na instituição pela primeira vez desde 2011, por conta da polêmica em torno do bônus regional.

A primeira parcial das notas foi divulgada às 0h do último sábado (18), e já colocava os três cursos como os que mais devem ser disputados, e agora seguem com praticamente os mesmos números.

Para os candidatos que desejam ser aprovados em Direito na Ufac é preciso atingir pelo menos a média de 693,71na média do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já para Enfermagem e Medicina Veterinária, com 30 e 40 vagas, os interessados devem conseguir chegar em no mínimo 683,33 e 656,55 respectivamente. A nota de corte desses dois cursos obteve um aumento em relação a primeira divulgada.

Os cursos menos concorridos ficaram entre Saúde Coletiva (509,63), Filosofia (517,41) e Química (517,80). Quatro não aparecem com nota de corte porque houve menos candidatos que as vagas ofertadas na modalidade:

– Francês;

– Geografia Bacharelado;

– Música;

– Teatro.

Como acessar as parciais das notas de corte?

Para acessar as parciais das notas de corte, o candidato deve entrar no Portal único de acesso ao ensino superior, clicar em “Sisu” e depois em “consultar ofertas”. É possível pesquisar as notas filtrando por curso, instituição e município.

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem até terça-feira (21/01) para se inscrever no Sisu e concorrer a uma das vagas ofertadas em cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior.

O processo de inscrição é gratuito e deve ser realizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login e a senha do Gov.br. O candidato deve preencher o questionário de perfil socioeconômico, observando as exigências de comprovação.

Para participar do Sisu, o estudante não pode ter obtido nota zero na prova de redação nem ter feito o Enem como “treineiro” (quem realiza o exame antes de concluir o 3º ano do ensino médio).